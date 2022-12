Repubblica - De Laurentiis può valutare partner per il Napoli, se necessario venderà il Bari! Americani interessati per due motivi

Antonio Corbo, editorialista di di Repubblica, analizza sul quotidiano l’assenza di Aurelio De Laurentiis ed il silenzio del presidente del Napoli.

“Il silenzio di Aurelio De Laurentiis anticipa qualcosa di importante. Evidentemente, medita. Sembra certo che non voglia cedere il Napoli, se proprio necessario lascerà il Bari. Probabile invece che stia valutando prospettive di intese con gruppi finanziari, dopo gli gli incontri in California.

Magari una compartecipazione senza perdere la maggioranza delle azioni e rendendo la società più potente. Le informazioni raccolte tra analisti del settore raccontano che i Fondi Usa sono interessati sempre di più al calcio italiano, ma al Napoli in particolare per una serie di elementi positivi. Non ha debiti, non è contaminato da relazioni pericolose con un ambiente pur critico”