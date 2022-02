Repubblica - De Laurentiis non si è strappato i capelli per Insigne a parametro zero. Farà lo stesso con Mertens e Ghoulam

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulla scelta di De Laurentiis di rinnovare la squadra lasciando andare via i calciatori in scadenza di contratto:

"Ridurre in maniera drastica i costi è del resto in questo momento storico il principale obiettivo del presidente, che per perseguirlo non si è strappato i capelli per il mancato rinnovo del capitano, lasciato libero di andare via a parametro zero come era successo nella scorsa estate a Maksimovic e Hysaj e come capiterà nella prossima ad altri due big: Mertens e Ghoulam. Il Napoli non incasserà nemmeno un euro dalla vendita dei loro cartellini e proseguirà con la stessa strategia iniziata in precedenza con gli addi di altri due esponenti della vecchia guardia: Reina e Callejòn".