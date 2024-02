Repubblica - De Laurentiis ha svelato un progetto per elevare il valore del Napoli in caso di vendita

Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, commenta sul quotidiano di oggi la conferenza stampa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Antonio Corbo commenta la conferenza stampa di De Laurentiis:

“Non è stato tempo perso, De Laurentiis provando a ribaltare le scelte sbagliate in colpe di altri è andato a sbattere su una domanda. “Ma se tutti fuggono, presidente, non pensa che il problema sia lei?” ha osservato un collega, poi un altro. Reagisce svelando progetti. Uno possibile.

Anzi tardivo. Cerca la sede di club e settore giovanile. Tenta forse di prorogare il contratto per Castel Volturno, è in scadenza. Oppure vuol realizzare una struttura che elevi il valore del Napoli in caso di vendita. Il mattone vale più di ogni voce del bilancio. Trenta ettari intono al brand Napoli creano una valanga di opere in aree deserte”