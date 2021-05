Repubblica - De Laurentiis ha seguito l’istinto su Spalletti, non ha chiesto il parere dei suoi collaboratori

Ultime notizie Napoli - La personalità e l’autostima sono tra i principali punti di forza di Luciano Spalletti, che è ormai in pectore il nuovo allenatore del Napoli. Ne parla Repubblica.

"L’annuncio ufficiale arriverà in tempi brevissimi, appena saranno andati al posto giusto tutti i tasselli della complessa trattativa, che è stata gestita in prima persona da De Laurentiis dall’inizio alla fine. Stavolta il presidente ha seguito l’istinto e non ha chiesto il parere dei suoi collaboratori, scegliendo al termine di un lungo e approfondito casting il successore di Gattuso, dopo aver flirtato con Allegri e tastato il polso anche a Simone Inzaghi, Galtier e Sergio Conceicao"