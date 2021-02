Repubblica - De Laurentiis furioso, ha pensato al ritiro punitivo! Nel frattempo è arrivato il primo ordine

Notizie calcio Napoli. Stavolta la resa è arrivata nel secondo tempo e se non altro il Napoli si è battuto fino alla fine, senza peraltro evitare l’ennesima sconfitta (4-2) della stagione sul campo dell’Atalanta. Era uno scontro diretto per la zona Champions e dunque i tre punti lasciati a Bergamo pesano di più, come si evince anche dal silenzio stampa deciso dalla società. Gattuso ha l’alibi delle molte assenze, ma non si vede la via d’uscita dal tunnel. Secondo l'edizione odierna di Repubblica è furioso De Laurentiis, che ha pensato a un ritiro punitivo e ha ordinato il silenzio stampa.