Repubblica - De Laurentiis apre al rinnovo di Mertens: il belga pronto ad accettare anche con un ingaggio minimo

Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Repubblica ci sono delle novità davvero importanti per quanto riguarda il rinnovo di Dries Mertens per un'altra stagione con il Napoli. De Laurentiis avrebbe aperto all'opzione contrattuale per far restare il belga.

Mertens

Contratto Mertens-Napoli: le ultime