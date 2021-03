Repubblica - Dal Napoli schiaffi alla Roma! C'è una suggestione per il futuro degli azzurri

Napoli Calcio - Qualcuno nei vicoli di Roma ha riscritto una stagione. In una notte, il Napoli è tornato in corsa per la Champions League. Il 2-0 a quel che resta della Roma, col jolly di una partita da giocare, proietta Gattuso a un quarto posto virtuale, ne parla Repubblica.

"Quel jolly ha la forma di un biglietto per Torino, è vero, ma più che spaventare alimenta la suggestione del sorpasso. Perché lo Stadium e la Juventus non avevano mai fatto così poca paura, senza tifosi l’uno, senza più certezze l’altra. In un anno molto avaro di gol su punizione, il Napoli ne ha fatto il piede di porco con cui aprire le resistenze romaniste.

Anche all’Olimpico come all’andata il Napoli ha sfruttato una punizione per rompere l’equilibrio. E fa effetto, visto che in tutta la Serie A di gol da fermo ne sono arrivati soltanto 14 (un anno fa a fine stagione erano il doppio). Per il Napoli sono gli unici due in questa stagione, anche cambiando coppie: Insigne bruciò Mirante al San Paolo, ieri Pau Lopez s’è fatto infilare da Mertens"