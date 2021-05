Repubblica: da gennaio la sorte di Gattuso è stata messa pubblicamente in dubbio, De Laurentiis non ha mai smentito le voci sul casting per un nuovo allenatore

Allegri verso il Napoli, Gattuso alla Fiorentina. Il paese (del calcio) è piccolo e la gente mormora: soprattutto quando al centro dei “rumors” c’è De Laurentiis, come racconta Repubblica.

"Dalle stanze dei bottoni sono filtrate le ultime indiscrezioni sul futuro della panchina, sulla falsariga della telenovela che va avanti ormai dalla fine dello scorso mese di gennaio. È da allora che la sorte di Gattuso è stata messa pubblicamente in dubbio e De Laurentiis non ha mai smentito le voci sul suo lunghissimo casting per la scelta di un nuovo allenatore, che è continuato negli ultimi mesi nonostante la grande rimonta della squadra in campionato"