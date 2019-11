Repubblica - Contro il Liverpool confermati Lozano, Allan e Koulibaly: previste bocciature eccellenti

Carlo Ancelotti è pronto a ripartire per cercare e trovare, a tutti i costi, la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico azzurro ripartirà da quanto visto di buono a San Siro contro il Milan. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Lozano sarà confermato certamente contro il Liverpool, come i ritrovati Koulibaly e Allan. A San Siro hanno invece deluso di nuovo gli altri componenti della vecchia guardia: Callejòn, Insigne e in parte Mertens. Ad Anfield non sono quindi escluse delle bocciature eccellenti e ci saranno di sicuro delle novità, con Manolas e Fabiàn pronti per uscire dall’infermeria. Ma Ancelotti terrà nel giusto conto anche l’apprezzabile determinazione mostrata da Maksimovic e Elmas, con il macedone che d’ora in poi avrà sicuramente più spazio in campionato".