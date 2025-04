Repubblica - Conte è rimasto in silenzio! Lui, società e tifosi a un passo dal traguardo mai così divisi

Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Antonio Conte è rimasto in silenzio e si è goduto con assoluta discrezione la sua Pasqua in famiglia. Ne parla Repubblica.

"Quello che aveva da dire l’ha detto e d’ora in poi continuerà a far parlare il campo. Non è il momento di discutere di futuro e le forze devono essere concentrate sul sogno scudetto. Società, allenatore e tifosi sono arrivati a un passo dal traguardo mai così divisi e il “leit motiv” del campionato è stato il masochismo: gli errori imperdonabili sul mercato invernale e le tensioni che ne sono state la quasi fisiologica conseguenza"