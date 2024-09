Repubblica - Conte non guarda in faccia a nessuno: allenamenti off limits per dirigenti e funzionari del club

Napoli - Antonio Conte vuole che nessuno si avvicini troppo al bunker di Castel Volturno si legge sulle pagine di repubblica che racconta un po' la metodologia di lavoro dell'allenatore leccese in questi primi mesi della sua nuova avventura in panchina.

Ecco cosa si legge questa mattina su Repubblica:

"Ma l’anonimato rimane lo stesso una conquista quasi impossibile e Antonio lo ha messo nel conto, concedendosi ai selfie e agli autografi in maniera sempre cordiale. Basta che nessuno si avvicini troppo al bunker di Castel Volturno, dove gli allenamenti sono spesso off limits addirittura per i dirigenti e i funzionari del club".