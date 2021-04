Repubblica: contatti ADL-entourage Sarri, è il nome caldo! La reazione del Comandante

Calciomercato Napoli, le ultimissime sulla panchina azzurra e il totoallenatore Ssc Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Repubblica a fine stagione, nonostante la squadra squadra sia in ascesa con la possibilità addirittura di puntare al secondo posto, si consumerà l'addio di Rino Gattuso poichè la rottura personale con De Laurentiis consumata da mesi non può essere sanata neppure da un finale di stagione in crescendo.

Sarri Napoli, contatti De Laurentiis - entourage

Secondo Repubblica il patron azzurro avrebbe già iniziato a guardarsi attorno. Ecco cosa scrive il quotidiano a riguardo