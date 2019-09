Repubblica - Con la Samp possibile ritorno al 4-4-2, Ancelotti attende la forma migliore per giocare con il trequartista

Notizie Calcio - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica, domani pomeriggio contro la Samp, in attesa che la condizione fisica della squadra salga di livello, è probabile il ritorno al più collaudato e prudente 4- 4- 2: il modulo con cuil Napoli aveva giocato le sue gare più belle durante la passata stagione e recuperato ( invano) tre gol nel secondo tempo contro la Juventus, due settimane fa. Lo spartito del 4- 2- 3- 1 non sarà però accantonato, solo messo da parte in attesa di tempi migliori.