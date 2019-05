Tutto già deciso per la cerimonia della consegna dell'onorificenza da cittadino onorario per Kalidou Koulibaly. Come riportato dall'edizione odierna di Repubblica - Napoli, il difensore della SSC Napoli ha già effettuato tutto l'iter burocratico. Si aspetta, dunque, solo la cerimonia ufficiale che dovrebbe celebrarsi ad inizio settembre. Spetta, ora, decidere al sindaco Luigi de Magistris quando ufficializzare il tutto.