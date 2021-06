Repubblica - Ci sono questi 2 acquisti che il Napoli farà a prescindere dalle cessioni

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al calciomercato del Napoli:

"Tante voci, ma ancora nessuna trattativa concreta. Il motore è acceso, per adesso però non si accelera. Il Napoli sul mercato, come le altre grandi, aspetta l’occasione giusta e probabilmente si comincerà a muovere qualcosa soltanto dopo gli Europei. Calma apparente, quindi: ma le antenne sono dritte sugli affari da portare a termine. Un terzino e un centrocampista arriveranno a prescindere dalle cessioni".