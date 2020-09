Repubblica - Cessioni Milik e Koulibaly finanziano il mercato del Napoli, ecco dove saranno reinvestiti i soldi

I colleghi dell’edizione odierna di Repubblica svelano alcuni particolari in merito alla situazione del mercato in uscita del Napoli:

"La cessione di Milik, insieme a quella di Koulibaly, serve oltretutto per finanziare anche il mercato in entrata: al momento fermo. Sul difensore senegalese si potrebbe fiondare il Paris Saint Germain, approfittando delle esitazioni e delle ripicche da parte del Manchester City. Il Napoli ha già bloccato per il reparto arretrato Sokratis e spera che la doppia operazione vada in porto in tempi stretti. I 25 milioni in arrivo dalla Roma verrebbero invece investiti per l’arrivo di un centrocampista, di cui Gattuso ha bisogno per alternare il nuovo modulo 4-2-3-1 al già collaudato 4-3-3. Prima però è indispensabile sfoltire la rosa e in partenza ci sono pure Llorente (Inter), Ounas, Younes e Ghoulam: tutti e 4 in "esubero".

Ma il primo ad andar via dovrebbe essere Milik, se accetterà nelle prossime ore l’offerta della Roma. Nel Napoli ormai il polacco vive da separato in casa: in una situazione dannosa per lui e per tutti".