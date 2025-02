Repubblica - Centro sportivo Napoli: rapporti sereni tra De Laurentiis e la famiglia Coppola, c'è un primo passo da fare

Napoli - Le ultime da Repubblica sul Centro Sportivo del Napoli e la situazione attuale:

In calendario un incontro con la famiglia Coppola, proprietaria del centro in cui attualmente si allena il Napoli. I rapporti con De Laurentiis sono sereni e si lavora nella ricerca della migliore soluzione. Il primo presupposto è ottenere una deroga rispetto all’attuale contratto: da ottobre 2025, la scadenza è stata già prolungata al 2026, ma è probabile che al Napoli serva altro tempo per attuare la soluzione definitiva. De Laurentiis potrebbe restare nella struttura attuale magari ingrandendosi nell’area dei campi da golf. Ci sarebbe pure già l’albergo, ormai chiuso da anni, ma è troppo grande (ha circa 300 camere) per le esigenze del Napoli e quindi sono in corso delle valutazioni. Sul piatto c’è anche la possibilità di realizzare un centro sportivo in località La Piana, sempre a Castel Volturno, ma quasi al confine con Cancello ed Arnone. I terreni sono sempre di proprietà della famiglia Coppola e ieri il presidente è andato a visionarli di persona.