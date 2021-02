Repubblica - Caso Osimhen, fioccano dure smentite sull'ipotesi della nuova variante Covid-19

Ultimissime calcio Napoli - Nella giornata di ieri era rimbalzata prepotente la notizia secondo cui fosse Victor Osimhen, attaccante azzurro, ad aver portato a Napoli la nuova variante Covid-19, a seguito del viaggio in Africa. Dopo il quale era risultato positivo al rientro in Italia. Ma sono subito fioccate le smentite.

L'edizione odierna napoletana di Repubblica scrive:

Dura quella dell’azienda Ospedaliera universitaria Federico II, dove lo scorso 1 gennaio era stato processato il tampone positivo del bomber. «La notizia circolata su alcune testate giornalistiche che sia il calciatore del Napoli Victor Osimhen il professionista proveniente dall’Africa che avrebbe consentito di isolare la variante Covid B. 1.525 è priva di ogni fondamento. Precisiamo categoricamente che non si tratta di lui e di nessun altro calciatore della Ssc Calcio Napoli». Più distaccata («A me è arrivato un campione anonimo. Ignoro l’identità del paziente»), quella dì Nicola Normanno, direttore del Dipartimento della ricerca del Pascale, sul caso Osimhen: « So che si tratta di un signore che aveva attraversato vari paesi del Sud Africa. E a me è stato inviato il materiale da sequenziare ». Il club azzurro se ne è invece tirato fuori («Non ci risulta») e si è detto pronto ad azioni legali, per la grave violazione della privacy.