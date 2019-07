Repubblica - Campagna abbonamenti: incremento del 90% ma serve il grande colpo

Ieri il primo giorno di campagna abbonamenti dopo la presentazione di Formisano nel teatro di Dimaro. Prezzi più bassi degli ultimi nove anni, il Napoli vuole riempire il San Paolo ogni domenica. Ecco quanto riportato dal'edizione odierna de La Repubblica.

Serve un colpo pure per lanciare la campagna abbonamenti, partita ieri con un dato incoraggiante: nel primo giorno sono state vendute infatti il 90 per 100 di tessere in più rispetto all’estate del 2017, ultimo dato di confronto disponibile. Ma è dal mercato che deve arrivare la scossa decisiva.