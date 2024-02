Repubblica - Calzona cambia il Napoli a Sassuolo: riecco Politano-Mario Rui, chance per Natan-Traorè

Ultime notizie Serie A - Si avvicina Sassuolo-Napoli, perché gli azzurri scenderanno oggi in campo alle ore 18 per il recupero della giornata che non hanno disputato essendo in Supercoppa Italiana. E allora è tempo di probabili formazioni, queste le ultime da Repubblica oggi in edicola che parla apertamente di turnover:

"Non si può sbagliare più ed è il momento delle scelte, anche dolorose. Squadra che (non) vince, si cambia. Le novità sui cui riflette Calzona sono legate in primis al beffardo esito della trasferta di Cagliari ed è intenzionato a correre subito ai ripari per sistemare soprattutto la difesa. L’errore più grave l’ha commesso Juan Jesus, dando peraltro l’impressione di pagare dazio principalmente alla stanchezza. La sua esclusione non sarà dunque una bocciatura e la staffetta brasiliana con Natan (favorito su Ostigard) si spiega al di là di tutto con il calendario serrato di queste settimane. Idem per il turno di riposo concesso sulla fascia sinistra a Olivera, che era per giunta rientrato da poco da un serio infortunio e lascerà il suo posto al più esperto Mario Rui. Ci sarà inoltre il rientro dalla squalifica del capitano Di Lorenzo, mentre Meret dovrebbe spuntarla su Gollini. Forze fresche pure a centrocampo, con Traoré pronto a rilevare Zielinski. In avanti infine il Napoli chiederà gli straordinari a Osimhen e Kvaratskhelia, mentre l’altro posto nel tridente se lo contenderanno due ex del Sassuolo: Politano (favorito) e Raspadori, che ha fatto bene a Cagliari".