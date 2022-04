Repubblica - Calo evidente di Fabian Ruiz: la decisione di Spalletti

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulla situazione fisica e tecnica di Fabian Ruiz al Napoli. Lo spagnolo non sta attraversando un ottimo periodo sul piano del rendimento.

"Lo spagnolo è stato uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano fino al match con il Sassuolo dello scorso 1 dicembre: dopo l’infortunio non è stato più lo stesso. Sta convivendo con la pubalgia e questo tipo di problema rappresenta sicuramente un’attenuante al calo che è stato abbastanza evidente. È l’unico che, però, può dare qualcosa in termini di qualità di palleggio, quindi Spalletti andrà ancora avanti con lo spagnolo in attesa di capire cosa accadrà in estate. Il contratto in scadenza 2023 può essere un’occasione per eventuali pretendenti che non mancano né in Spagna, né in Inghilterra".