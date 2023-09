Repubblica - Bologna-Napoli, un altro esame per Garcia: la decisione di De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo la vittoria in Champions League, l'ediziione odierna di Repubblica analizza la posizione di Rudi Garcia e sottolinea che dopo Braga "il bicchiere azzurro resta lo stesso mezzo vuoto e dopo lo striminzito blitz a Braga le preoccupazioni per i campioni d’Italia sono paradossalmente cresciute". Sebbene a Braga si sia visto che non c’è nulla di personale tra i giocatori e il nuovo tecnico. L'edizione oggi in edicola infatti scrive:

"Nella quinta gara della stagione si sono infatti ripetuti gli errori visti in precedenza, che la squadra di Rudi Garcia non è riuscita a correggere nonostante avesse di fronte un rivale morbido. Si fa quindi strada il dubbio che i limiti contro cui si stanno battendo Di Lorenzo & C. siano strutturali, non solo legati al rodaggio per il cambio in panchina.

Il Napoli non gioca contro Garcia e per questo Aurelio De Laurentiis darà altro tempo al successore di Spalletti, con la speranza di assistere a una inversione di tendenza già nella trasferta di dopodomani (ore 18) a Bologna. Ma c’è bisogno di ottimismo per immaginare in tempi così stretti una svolta positiva, da parte degli azzurri.

Il trend è infatti negativo e s’è visto pure a Braga, dove la difesa ha continuato a essere fragile, il centrocampo squilibrato e l’attacco impreciso. Era già successo con Lazio e Genoa: due prove negative di cui tecnico e squadra non sono riusciti a fare tesoro per invertire la rotta, anche se in Champions con il fiatone è arrivata la vittoria".