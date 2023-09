Repubblica - Bologna-Napoli: lo stadio Dall'Ara sarà sold out

Calcio Napoli - Sarà uno stadio Dall'Ara sold out per Bologna-Napoli si legge questa mattina su Repubblica:

"Si va verso il tutto esaurito in vista della supersfida di domenica col Napoli, il Dall’Ara viaggia verso un altro pienone vicino ai 30mila spettatori, sforando così le 80mila presenze in tre partite. Per Joey Saputo e il club un buon motivo di soddisfazione. Ci sarà folta rappresentanza azzurra, nonostante i divieti di trasferta per i residenti in Campania e di cambio nominativo per biglietti e abbonamenti disposto per motivi di ordine pubblico".