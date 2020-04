Repubblica - Bocciato il protocollo FIGC, oggi i medici presenteranno nuove raccomandazioni al ministro Speranza: avanza il rischio playoff

Ultime notizie calcio. C'è ancora poca chiarezza attorno alla ripresa delle attività sportive in Serie A. Come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, nonostante il momentaneo via libera agli allenamenti di gruppo per il 18 maggio, c'è ancora da risolvere la problematica legata al protocollo medico FIGC: oggi la FMSI, la Federazione dei medici sportivi, presenterà un documento al ministro Speranza con le proprie raccomandazioni dopo aver bocciato la prima proposta. Gli allenamenti di gruppo, dal 18 maggio, dovrebbero postulare test sierologici, tamponi e visite approfondite simili all'idoneità sportiva. Il rischio sono anche gli infortuni, per gli staff servirebbero tre settimane ma più i tempi si allungano, più c'è il rischioplayoff.