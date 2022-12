Repubblica - Bereszynski in prestito: cura maniacale per l'operazione, può fare la differenza per lo scudetto

Il Napoli chiuderà nei prossimi giorni con l'ufficialità l'acquisto di Bereszynski della Sampdoria. Il calciatore arriverà in prestito per far rifiatare Di Lorenzo appena possibile.

Napoli: Bereszynski in arrivo

Calciomercato Napoli - Bereszynski potrebbe essere l'unico acquisto del Napoli nel mercato di gennaio. Questo quello che scrive l'edizione di Repubblica: