Repubblica - Battere il Legia Varsavia non solo per la classifica ma anche per il ranking UEFA

Napoli calcio - Napoli-Legia Varsavia pesa anche sul ranking UEFA. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica spiega la duplice importanza dell'incontro in programma questa sera allo stadio Maradona contro la compagine polacca.

"Ma non ci sono dubbi sulla volontà del Napoli di riscattarsi in Europa League: per rimettersi in corsa per il passaggio del turno e anche per consolidare il suo ranking Uefa. Per questo il tecnico toscano ci ha tenuto a motivare il suo turn over. «Il campionato non c’entra, tutti i giocatori che andranno in campo contro il Legia Varsavia valgono per me come i titolari ed è offensivo etichettarli come seconde linee»"