Repubblica - Atalanta e Napoli hanno messo la freccia, la Juve rischia la Champions. Per Pirlo col Torino una prova con errori grossolani

Napoli - La reazione dopo il tracollo con il Benevento e le disavventure di questa settimana si sono trasformate in un pareggio in rimonta per la Juventus di Pirlo, come racconta Repubblica.

“Atalanta e Napoli hanno messo la freccia facendo scalare i bianconeri al quinto posto in classifica, fuori per ora dal quartetto Champions in attesa del recupero di mercoledì con il Napoli. Una prova con alti e bassi, con errori grossolani ma anche con colpi da fuoriclasse come il guizzo di Ronaldo per il pareggio e i due voli di Szczesny nel finale che hanno blindato il risultato. Un pareggio però non può essere la reazione attesa da Pirlo alla vigilia”