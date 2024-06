Nuovo bomber Napoli, Repubblica annuncia: "Arriverà uno tra Lukaku e Dovbyk"

Calciomercato Napoli - Con l'arrivo ufficiale di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, continuano a farsi sempre più insistenti le voci in merito al futuro nuovo attaccante azzurro. Con Victor Osimhen destinato ad andare via, gli azzurri sono alla ricerca di un nuovo numero 9 da poter inserire nella rosa da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, alla fine al Napoli arriverà uno tra Romelu Lukaku e Artem Dovbyk. Ecco quanto riportato dai colleghi del quotidiano:

"Il Napoli sta già lavorando al successore e ha messo nel mirino Romelu Lukaku che per Conte è quasi un punto di riferimento. Insieme nei due anni all’Inter – hanno scritto una storia di successo e Big Rom ha segnato ben 64 reti complessive. Il tempo diventa un alleato prezioso del club azzurro che magari proverà a strappare un prestito di Lukaku, a condizioni vantaggiose. La volontà del giocatore farà la differenza".



"Ma il diesse Giovanni Manna non molla neanche Artem Dovbyk, gigante ucraino del Girona, esploso nell’ultima Liga. In caso di offerta da 40 milioni di euro, potrebbe andare via. Hanno entrambi le caratteristiche fisiche e tecniche che piacciono al nuovo tecnico Antonio Conte. Arriverà uno dei due".