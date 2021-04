Repubblica annuncia: "Campania in Zona arancione"

Ultimissime notizie Napoli. La Repubblica oggi fa il punto sulla situazione dei contagi di coronavirus e annuncia i cambi di colore per metà delle Regioni italiane. Fino a maggio nessuna Regione può tornare in zona gialla, ma la Cabina di regia dell'Istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute è al lavoro per le prossime variazioni di colore. Al momento in zona rossa restano solo quattro regioni, tra cui la Campania.

Campania in Zona Arancione

Secondo La Repubblica, la Campania è destinata a passare in zona arancione, visto che ha un Rt inferiore all'1,25 e oggi avrà la conferma che pure l’incidenza è sotto il livello che porta nello scenario con più restrizioni, e cioè è inferiore a 250 casi settimanali per 100mila abitanti.

A maggio, invece, zona gialla per le Province di Trento e Bolzano e l’Abruzzo, la Calabria, l’Emilia- Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, l’Umbria e il Veneto. Invece la Sicilia dovrebbe finire in zona rossa.