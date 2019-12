Repubblica - Annullato il giorno libero dei calciatori, a breve faccia a faccia a Castel Volturno tra Ancelotti e la squadra

Notizie calcio Napoli - Il Napoli non vince in campionato dallo scorso 19 ottobre, dalla gara contro l'Hellas Verona. Da allora solo quattro pareggi e due sconfitte. Secondo i tifosi, il principale responsabile resta Carlo Ancelotti. Non a caso, dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna, ha iniziato a spopolare l'hashtag #AncelottiOut, diventando addirittura trend topic su Twitter. L'edizione odierna de la Repubblica fa il punto della situazione:

Incontro Ancelotti squadra