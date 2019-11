Repubblica - Ancelotti-Napoli, patto fino a Natale: a gennaio si decide la permanenza del mister

Il pareggio contro il Milan non ha fatto altro che confermare la crisi d'autunno della SSC Napoli. Il club azzurro è lontanissimo dalla Juventus capolista, ha 7 lunghezze sul terzo posto dopo 13 giornate di campionato. Nulla è perduto, nemmeno per Ancelotti, mai in discussione. L'edizione odierna de la Repubblica scrive:

"Il presidente ha ribadito di nuovo al telefono la sua fiducia nei confronti dell’allenatore, infatti, prima d’imbarcarsi sul volo dagli Stati Uniti che lo riporterà in giornata in Italia. Lo spogliatoio è del resto già una polveriera per lo scontro frontale tra i giocatori e la società e in questo momento potrebbe avere degli effetti devastanti un altro scossone, che avrebbe oltretutto poco senso pure dando uno sguardo al calendario: con dietro l’angolo la sfida da brividi di dopodomani nel tempo di Anfield Road contro il Liverpool campione d’Europa e poi 4 turni di serie A almeno sulla carta abbastanza abbordabili, con Bologna, Udinese, Parma e Sassuolo.

Anche il buonsenso impone dunque a De Laurentiis di mantenere il sangue freddo, alla vigilia del mese della verità per il Napoli di Ancelotti. Entro la fine dell’anno gli azzurri hanno infatti la chance di assicurarsi la qualificazione per gli ottavi di finale della Champions League e l’obbligo almeno di riavvicinarsi al quarto posto della classifica nel campionato, sfruttando nel migliore dei modi pure il calendario in discesa. Adesso o mai più, insomma. Poi arriverà a bocce ferme ( per la sosta invernale) il momento per tirare con calma le somme e fare le riflessioni del caso, con l’opportunità di ritornare eventualmente sul mercato".