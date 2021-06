Repubblica - Amichevoli internazionali dopo Dimaro: il Napoli volerà all'Emirates per affrontare l'Arsenal, poi il Lione

Ultime calcio Napoli - La stagione azzurra comincerà ufficialmente il 15 luglio in Trentino, quando la SSC Napoli tornerà a Dimaro-Folgarida dopo l'assenza della scorsa estate a causa del Covid-19. Ma sul campo di Carciato si allenerà per la decima volta. E non è tutto, perché De Laurentiis valuta già il rinnovo del contratto in scadenza in modo da proseguire con il doppio appuntamento anche nei prossimi anni: prima Dimaro-Folgarida e poi Castel di Sangro per soddisfare al meglio la platea dei fan.

A confermarlo è l'edizione odierna di Repubblica Napoli, che aggiunge già i primi dettagli sulle possibili amichevoli estive:

"Il periodo di preparazione a Carciato terminerà il 25 luglio. Gli azzurri poi disputeranno una serie di test internazionali cui la società sta lavorando in questi giorni. Il club di De Laurentiis sta trattando con due avversari di alto livello in modo da misurare la forza del Napoli. Gli azzurri potrebbero affrontare all’Emirates l’Arsenal: i Gunners sono reduci da un’annata complicata e inaugureranno un nuovo ciclo per puntare alla Champions League che poi è lo stesso obiettivo del Napoli. L’altro possibile avversario è il Lione. Presto ci saranno novità. La mappa degli impegni sta diventando completa, il Napoli è pronto a ritrovare la sua gente dopo un intero campionato senza pubblico.