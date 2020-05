Repubblica - Allenamento SSC Napoli, Gattuso soddisfatto: la squadra ha rispettato la tabella di marcia, l'obiettivo provare subito ad aumentare i giri

Notizie Napoli calcio. Ieri la squadra azzurra si è ritrovata a Castel Volturno per iniziare le sessioni di allenamento individuali. Il primo ad arrivare al campo è stato mister Gattuso, compiaciuto nel costatare come i suoi ragazzi abbiano rispettato il lavoro a casa nei quasi due mesi di lockdown. Ecco quanto riportato da La Repubblica:

Il rapporto tra l’allenatore e i suoi giocatori non si è mai interrotto durante il lockdown: telefonate continue e l’invito a seguire con determinazione gli esercizi da effettuare a casa (o in giardino). La missione può definirsi compiuta. La risposta è positiva. Nessun giocatore ha sottovalutato lo smartworking e in campo mostra una buona condizione fisica. Gattuso è soddisfatto, ha rivisto la scintilla giusta per ricominciare. Il motore non si è mai spento, bisogna soltanto aumentare i giri. L’allenatore azzurro provvede subito. Il menu del lavoro è intenso. In programma ci sono pure le ripetute sui mille metri e gli scatti. C’è anche l’amato pallone, accarezzato per l’ultima volta al Training Center addirittura il 12 marzo: vietate ovviamente le partitelle, ma è possibile dedicarsi alla tecnica individuale.