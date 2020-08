Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "Gattuso vuole giocarsi al meglio tutte le carte che ha a sua disposizione, in una trasferta che sarà ad alta tensione anche dal punto di vista logistico. L’allarme Covid in Catalogna è infatti ancora alto e per questo al suo arrivo a Barcellona la squadra rinuncerà perfino al tradizionale sopralluogo prima della partita al Camp Nou, restando blindata in albergo"