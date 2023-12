Repubblica - Addio Spalletti, a rimetterci c'è stato senza dubbio De Laurentiis

L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela alcuni retroscena in merito all'addio di Luciano Spalletti dopo lo Scudetto:



"Soltanto chi non conosce Spalletti - almeno un po’ - può credere cheabbia avuto paura di difendere lo scudetto alla guida del Napoli. La sfida che gli ha poi proposto la Nazionale è del resto sulla carta ancora più difficile e lui l’ha accettata senza pensarci un attimo. A rimetterci - risultati alla mano - è stato senza dubbio ADL, passato dai fasti di maggio alla difficilissima gestione della crisi post tricolore. Luciano si è invece rilanciato sulla panchina dell’Italia e l’ha appena qualificata per gli Europei, facendosi dare una mano importante da Di Lorenzo, Raspadori, Politano e Meret: 4 leader di uno spogliatoio diventato granitico".