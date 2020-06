Repubblica - Addio imminente di Koulibaly, ADL non si schioda dai 100 mln chiesti per cederlo

Ultime calcio - I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione in merito al futuro di Kalidou Koulibaly:

"Resta da capire se ci sarà o meno pure Kalidou Koulibaly. L’addio del fuoriclasse azzurro sembra imminente. La voglia di misurarsi in Premier League lo tenta ormai da mesi e il Manchester United non ha mai mollato veramente la presa. Alla lista delle pretendenti si è aggiunto anche il Liverpool di Klopp. Aurelio De Laurentiis lo sa bene ma non intende fare sconti a nessuno. La valutazione perciò resta alta: servirà un’offerta da 90-100 milioni di euro, altrimenti il Napoli terrà duro e confermerà il suo campione che tra l’altro è in scadenza solo nel 2023. Necessità, di cessioni dunque, non ce ne sono, quindi il club azzurro attende una proposta alta. Le big d’Inghilterra sono state tutte avvisate. Il Napoli non ha bisogno di vendere a tutti i costi e detterà le proprie condizioni".