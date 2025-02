Repubblica - A Napoli serve uno stadio più grande e ora c'è il rischio di perdere gli Europei 2032

Napoli - Sold out, per la settima volta in campionato. Il Maradona è ritornato a essere troppo piccolo e ai 50 mila fortunati che sono riusciti ad assicurarsi un posto in prima fila per la sfida contro l’Udinese potevano aggiungersene molti di più, visto che la disponibilità di biglietti è stata ancora una volta inferiore di tanto alla richiesta. Altro che stadio virtuale, insomma. Al Napoli servirebbe un impianto con una capienza maggiore, oltre che più moderno, attrezzato e ospitale. Ne avrebbe urgente bisogno anche la città , che sta rischiando di perdere l’appuntamento con gli Europei 2032, la cui organizzazione è stata affidata a Turchia e Italia: con 5 sedi a testa. La Figc ne ha già scelte tre: Roma, Milano e Torino. La quarta sarà Firenze e per il Sud c’è la concorrenza forte di Palermo e Bari.