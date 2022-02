Renica: "Napoli-Inter? Vi dico i due nomi che secondo me decideranno la gara"

Notizie calcio Napoli - Alessandro Renica ha rilasciato una intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'ex calciatore del napoli ha parlato della sfida scudetto contro l'Inter in programma alle ore 18 allo stadio Maradona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Dal punto di vista del Napoli, intende?

"E' una squadra pronta, matura. Secondo me questo è l'anno del: ora o mai più".

Appunto.

"Il Napoli è al vertice da molte stagioni, di conseguenza i tempi sono maturi per vincere lo scudetto. Ha grande qualità: Osimhen, Mertens, Insigne, Zielinski, Koulibaly che adoro e Di Lorenzo, un giocatore di cui si parla troppo poco. Per me è uno dei migliori terzini del mondo, anche per la continuità".

La sua favorita per lo scudetto?

"Il tris: Inter, Napoli e Milan. E non capisco quelli che si permettono di non includere i rossoneri: hanno vinto il derby, sono in fiducia e non hanno le coppe europee".

Percentuali?

"Trentaquattro percento Inter e trentatré le altre due. Certo, se l'Inter batterà il Napoli metterà un'ipoteca grande e schizzerà al cinquanta".

Scelga un uomo partita.

"Per il Napoli direi Osimhen, che a Venezia ho trovato in crescita al di là del gol fantastico, oppure Insigne. Per l'Inter, invece, Dzeko: con la Roma l'ho visto molto bene".