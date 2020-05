Reja: "Giuste le 5 sostituzioni nel calcio, sarà avvantaggiato chi ha una rosa adeguata. Lozano? Avrà una grande occasione"

Notizie Calcio Napoli - Eddy Reja, allenatore della nazionale albanese ed ex tecnico del Napoli ha rilasciato un piccolo virgolettato a Repubblica:

«La decisione di aumentare le sostituzioni è necessaria, ci saranno diversi infortuni. Si giocherà la domenica e il mercoledì in estate. Chi avrà una rosa adeguata, sarà avvantaggiato rispetto alle altre, questo è inevitabile » . Quella del Napoli ha tante soluzioni. «Gli azzurri sicuramente possono approfittarne » . Il sesto posto è in cassaforte, il quarto dista 12 punti. « Mi sembra normale che il Napoli proverà a recuperare per la Champions — dice l’ex tecnico azzurro — Viviamo un altro campionato. Ci sono in palio 36 punti e se magari una squadra perde due o tre elementi chiave, può perdere terreno. Il Napoli dovrà farsi trovare pronto». Ogni riferimento a Lozano non è puramente casuale. « È una grande occasione per chi come lui non è riuscito a mettersi in mostra » .