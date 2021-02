Reina, il padre: "Non mi aspettavo un Napoli così deludente con il Granada ma hanno le qualità per ribaltare il risultato. La nostra famiglia resterà sempre legata alla città"

Napoli - Miguel Reina, papà di Pepe, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli ha la qualità per ribaltare il risultato del ritorno contro il Granada. Devo però ammettere che il 2-0 dell'andata mi ha sorpreso tantissimo: non mi aspettavo una prova così deludente del napoli. Il Granada è una squadra difficle da affrontare perchè corre molto. Bayern? E' un match difficile, la Lazio sa della difficoltà ma se la giocheranno per dare fastidio. Spero Pepe possa vivere una grande notte. Il Napoli adesso ha Insigne come leader, ma effettivamente figure leader in campo sarebbe ancora meglio. Tutta la famiglia Reina resterà sempre molto legata alla città di Napoli"