Repubblica, Corbo: "Il rientro di Osimhen diventa una curva pericolosa per il Napoli"

Notizie Napoli calcio. Quella di Spalletti è una macchina praticamente perfetta, specialmente in attacco dove si registrano medie da capogiro. Il tutto ricordando che ha dovuto fare a meno di Osimhen, considerato l'attaccante titolare della squadra azzurra.

Di Osimhen e dell'attacco azzurro ne ha parlato anche il giornalista Antonio Corbo all'interno del suo editoriale sulle colonne di Repubblica. Eccone un estratto:

Trentacinque gol in 12 partite, media 2,916, un urlo ogni mezz’ora, ieri segnati da 4 giocatori diversi, 12 in A finora. Questa bulimia realizzativa rileva altri pregi del suo congegno offensivo. Non dipende dagli estri di un solo bomber, trae profitto dai 5 cambi e ora finge di non vedere in prossimità una curva stretta. Spalletti avrà l’imbarazzo che gli invidiano altri allenatori italiani: convincere Osimhen a mettersi in fila per rientrare. Il nigeriano biondo, irrequieto e dal galoppo travolgente, è stato solo spettatore di grasse vittorie. Tre ai Ranger, 6 all’Ajax, 3 al Torino, i 4 di ieri alle Cremonese che portano il Napoli a superare un platonico traguardo, più di 3.500 in serie A, per la precisione 3.502.