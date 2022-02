Petagna gol al 100' Venezia-Napoli, Gazzetta: Andrea diventa recordman, nessuno aveva segnato così tardi su azione in A

Notizie calcio Napoli - "Potremmo chiamarla “zona Petagna”. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha ribattezzato i minuti nei quali l'attaccante del Napoli riesce ad andare sempre a segno. Ieri allo stadio Penzo ha messo in rete al minuto 100' stabilendo un nuovo record.

"Per via del prolungato recupero (causa soprattutto lo scontro di testa fra l’arbitro Mariani e il terzino Ebuehi, e la sua espulsione oltre il 90’) la rete del raddoppio e del sigillo della vittoria, Andrea Petagna l’ha segnata al 100’ di gioco. Più tardi di lui in A hanno segnato solo Ciofani al 103’ su rigore (Frosinone-Parma 3-2 del 2-4-2019) e poi Veretout sempre dal dischetto al 101’ (Fiorentina-Inter 3-3 del 24-2-2019). Dunque su azione Petagna detiene il record.