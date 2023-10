Ultime notizie Napoli - Il suo gol non è bastato al Napoli per raccogliere punti, ma Leo Ostigard si è preso ieri contro il Real Madrid una piccola consolazione statistica: come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore norvegese ha segnato in due partite consecutive per la prima volta da quando gioca in Italia. Entrambe le sue reti in questa stagione sono state realizzate di testa.