“Reagiremo subito!”: c’è una certezza per il Napoli dopo la sconfitta di San Siro

L'edizione odierna di Repubblica si sofferma su quanto accadrà domani a Genova per Sampdoria-Napoli:

"La prima sconfitta in campionato è un’ombra sulla squadra più bella che finora ha sorpreso le avversarie e cavalcato la leggerezza. Domani contro la Samp la chance per ripartire. C’era voluto il percorso netto fino alla sosta per i Mondiali di capitan Di Lorenzo e compagni per rimarginare le ataviche ferite e scacciare i fantasmi di un paio di scudetti gettati al vento, che invece rischiano all’improvviso di aleggiare di nuovo sulla città dopo il ko di San Siro, alla ripresa del torneo.

Sarà vera gloria, questa volta? Dietro l’angolo c’è la trasferta spartiacque di Genova contro la Sampdoria, domani, e la prima risposta al quesito che tormenta i tifosi arriverà dal campo. Giacomo Raspadori si è fatto portavoce dello stato d’animo bellicoso dello spogliatoio. “Si è trattato di un passo falso occasionale, reagiremo immediatamente”.