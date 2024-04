Reazione di Calzona dopo Napoli-Atalanta: ecco cosa ha detto ieri ai giocatori!

Ultime notizie. Napoli-Atalanta 0-3, sconfitta durissima per gli azzurri che vedono spegnersi le speranze Champions. Ieri la squadra si è ritrovata a Castel Volturno per ricominciare gli allenamenti e oggi il Corriere del Mezzogiorno racconta la reazione dell'allenatore Calzona di fronte alla squadra.

Ieri, nel giorno di Pasquetta, la squadra si è ritrovata a Castel Volturno: l'allenamento è cominciato con una sessione di studio, fatta di riflessioni, per analizzare gli errori commessi contro l'Atalanta e quelli fatti nel corso della stagione. In totale - svela il CdM - mezz'ora di analisi video condotta da Calzona con la squadra.

Calzona punta sull’approccio didattico è convinto che soltanto con il lavoro, ritrovando principi di gioco e movimenti, il Napoli potrà migliorare le sue prestazioni.

Calzona ha ribadito il messaggio di tenere le mani sul manubrio, l’ha fatto anche durante l’allenamento di ieri dopo le parole di sabato nel post-partita: «Dobbiamo trovare la forza mentale. Se non tiriamo fuori l’orgoglio abbiamo fallito, serve rispetto per la città. Penso ce l’abbiano i giocatori. Dobbiamo fare di più, finire in modo dignitoso. Sarebbe un fallimento altrimenti».