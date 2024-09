Raspadori si conferma Jolly anche in Nazionale e manda un messaggio a Conte: possibile sorpresa tattica per lui

Napoli - Antonio Conte ha ricevuto il messaggio che gli è stato mandato da Jack Raspadori dalla Nazionale dove con l'Italia di Spalletti si è reso protagonista. Come scrrive Il Mattino l'attaccante del Napoli si conferma jolly, croce e delizia (per via della sua collocazione) per ogni allenatore, ma anche talento puro capace della giocata risolutiva. Il tecnico leccese ci aveva visto comunque lungo, considerandolo incedibile e preferendolo a Simeone. Chissà che per Jack Conte non possa immaginare anche qualche sorpresa da un punto di vista di collocazione tattica.