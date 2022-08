Napoli su Raspadori, Gazzetta: De Laurentiis può rilanciare e chiudere da un momento all'altro! La distanza con il Sassuolo

Calciomercato Napoli. Giacomo Raspadori è l'ultima tentazione per l'attacco del Napoli. Il giovane calciatore del Sassuolo ha il contratto in scadenza tra 2 anni ed il club di De Laurentiis è al lavoro per cercare la quadra giusta e regalare il giocatore a Spalletti per completare il reparto:

Raspadori

Raspadori-Napoli, le ultime

Il Napoli di fatto continua il pressing su Raspadori, nonostante l'inserimento della Juventus che cerca di soffiare il giocatore agli azzurri. Dell'operazione per l'attaccante del Sassuolo ne ha parlato l'edizione odierna del La Gazzetta dello Sport: