Raspadori vicino al Napoli, Gazzetta: sarà il "Mertens italiano", l'agente in pressing sul Sassuolo! Ecco cosa manca

Calciomercato Napoli. Ore decisive per il futuro di Raspadori. L'attaccante del Sassuolo è entrato nel mirino del Napoli che già trovato un accordo con l'entourage ed ora sta cercando di convincere i neroverdi ad abbassare le proprie pretese.

La trattativa Raspadori tra Napoli e Sassuolo prosegue senza soste, con l'agente del calciatore in costante contatto tra le parti. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport:

Per il talento del Sassuolo la situazione è fluida: il Napoli ha un accordo solido con il calciatore che - al netto degli approcci ricevuti da parte di altre squadre italiane di prim’ordine - ritiene la maglia azzurra lo step di crescita ideale in questo momento della sua carriera. Di conseguenza, chi di dovere - compreso l’agente del giocatore, Tullio Tinti - sta lavorando adesso ai fianchi di Giovanni Carnevali, plenipotenziario del club emiliano. Bisogna trovare l’accordo sulla cifra comprensiva di bonus (il Napoli in totale non vorrebbe andare oltre i 30 milioni) e sulle modalità di pagamento. Ostacoli tutto sommato superabili se davvero De Laurentiis vorrà godersi il “Mertens italiano”.