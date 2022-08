Raspadori-Napoli, Tuttosport: operazione monstre si farà! Decisiva volontà del giocatore

Calciomercato Napoli. Ore decisive per il futuro di Raspadori. L'attaccante del Sassuolo è entrato nel mirino del Napoli che già trovato un accordo con l'entourage ed ora sta cercando di convincere i neroverdi ad abbassare le proprie pretese.

Raspadori-Napoli è un'operazione caldeggiata da Spalletti, ed a breve sono attesi importanti sviluppi sulla riuscita dell'affare. Ecco quanto scritto in merito da Tuttosport:

La trattativa “monstre” del Napoli, però, è ovviamente quella che riguarda Raspadori. Il Sassuolo ora ha aperto alla cessione, anche perché sa bene come il giocatore voglia partire e abbia già un accodo (2,4 milioni per 4 anni) con il Napoli, ma non scende sotto i 30 milioni e resiste anche sulla rateazione. Ma la sensazione è che l’affare si concluda