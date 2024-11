Cessione Raspadori, Repubblica: la cifra che chiede ADL per lasciarlo partire, un club in pole

Calciomercato Napoli. Giacomo Raspadori potrebbe presto salutare il Napoli: il centravanti ex Sassuolo è finito in fondo alle gerarchie di Conte e non sarebbe escluso un addio a gennaio.

Cessione Raspadori, le cifre

Del futuro di Raspadori, delle cifre e le squadre interessate, ne ha parlato l'edizione odierna di Repubblica:

"Raspadori vuole giocare e quindi si guarderà intorno a gennaio. Il Napoli lo lascerà partire soltanto se arriverà un’offerta convincente ( intorno ai 20 milioni di euro). Jack ha avuto una richiesta dall’Atalanta quest’estate e piace da sempre a Cristiano Giuntoli, ma è difficile che il club azzurro rinforzi una diretta concorrente per la Champions come la Juve. Potrebbe alla fine spuntarla il Marsiglia di Roberto De Zerbi che conosce Jack sin dai tempi del Sassuolo".